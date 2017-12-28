Шарапова прилетела в Шэньчжэнь для участия в турнире WTA
Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова прибыла в китайский Шэньчжэнь для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).
Shenzhen arrivals 🇨🇳 pic.twitter.com/ZGY8lXHrF7— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 28 декабря 2017 г.
«Прибыла в Шэньчжэнь», — написала Шарапова на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Турнир WTA в Шэньчжэне стартует 1 января 2018 года.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.
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