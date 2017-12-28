Шарапова прилетела в Шэньчжэнь для участия в турнире WTA

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Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова прибыла в китайский Шэньчжэнь для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Прибыла в Шэньчжэнь», — написала Шарапова на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Турнир WTA в Шэньчжэне стартует 1 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.

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