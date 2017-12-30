«Интер» сыграл вничью с «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

В матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» на своём поле сыграл вничью с «Лацио» — 0:0.

Этот результат позволил команде Лучано Спаллетти набрать 41 очко и удержаться на третьей строчке турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Лацио» с 37 баллами в активе идёт пятым.

Ранее сообщалось, что «Беневенто» прервал 18-матчевую безвыигрышную серию и одержал первую в истории клуба победу в чемпионате Италии по футболу.