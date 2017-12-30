«Беневенто» прервал 18-матчевую безвыигрышную серию и одержал первую в истории клуба победу в чемпионате Италии

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В матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Беневенто» на своём поле обыграл «Кьево» со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке гола стал нападающий хозяев Массимо Кода, отличившийся на 64-й минуте.

Эта победа стала для «Беневенто» первой в истории клуба в высшем дивизионе итальянского чемпионата. В 18 предыдущих поединках сезона-2017/18 команда один раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

Ранее сообщалось, что «Беневенто» установил антирекорд ведущих футбольных чемпионатов Европы по продолжительности серии поражений на старте сезона.

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