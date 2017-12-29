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Крстаич утверждён в качестве главного тренера сборной Сербии по футболу

29 декабря 2017, 23:24

Футбольный союз Сербии (ФСС) утвердил Младена Крстаича на посту главного тренера сборной Сербии по футболу.

Об этом сообщает B92.

Крстаич был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Славолюба Муслина. Таким образом, Крстаич будет во главе национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года. Детали контракта со специалистом не разглашаются.

На ЧМ-2018 в России сборная Сербии сыграет в группе Е с соперниками из Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики.

Ранее вице-президент ФСС Саво Милошевич рассказал о прогрессе сербского футбола.

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