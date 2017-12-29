Россиянка Гунина занимает второе место после первого соревновательного дня ЧМ по блицу

Российская шахматистка Валентина Гунина после первого соревновательного дня расположилась на второй строчке турнирной таблицы чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

В 11-м туре Гунина сыграла вничью со своей соотечественницей Екатериной Лагно.

Лидирует на чемпионате мира по блицу шведка Пиа Крамлинг (9,5 балла). По 8,5 очка имеют Гунина, Нана Дзагнидзе из Грузии и украинка Наталья Букса.

На пятой строчке расположилась Лагно с 8 очками.

Ранее сообщалось, что Гунина занимает второе место после десяти туров ЧМ по блицу.