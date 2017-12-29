Россиянка Гунина занимает второе место после десяти туров ЧМ по блицу

Короткая ссылка
Российская шахматистка Валентина Гунина расположилась на второй строчке турнирной таблицы после десяти туров чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

Россиянка нанесла поражение представительнице Китая Жу Венджун.

После десяти туров лидирует шведка Пиа Крамлинг с 8,5 очка. Вторую строчку делят Гунина и Нана Дзагнидзе из Грузии (8 баллов).

Российские спортсменки Екатерина Лагно и Дарья Чарочкина с 7,5 балла расположились на четвёртом и пятом местах соответственно.

Ранее сообщалось, что Гунина и Александра Горячкина делят третье место после восьми туров ЧМ по блицу.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119