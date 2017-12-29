Россиянка Гунина занимает второе место после десяти туров ЧМ по блицу
Российская шахматистка Валентина Гунина расположилась на второй строчке турнирной таблицы после десяти туров чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.
Россиянка нанесла поражение представительнице Китая Жу Венджун.
После десяти туров лидирует шведка Пиа Крамлинг с 8,5 очка. Вторую строчку делят Гунина и Нана Дзагнидзе из Грузии (8 баллов).
Российские спортсменки Екатерина Лагно и Дарья Чарочкина с 7,5 балла расположились на четвёртом и пятом местах соответственно.
Ранее сообщалось, что Гунина и Александра Горячкина делят третье место после восьми туров ЧМ по блицу.
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