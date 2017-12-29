Россиянки Гунина и Горячкина делят третье место после восьми туров ЧМ по блицу

Российские шахматистки Валентина Гунина и Александра Горячкина делят третье место после восьми туров чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

Гунина проиграла представительнице Грузии Нане Дзагнидзе на 63-м ходу. Горячкина поделила очки с Жунсей Абдумалик из Казахстана.

После восьми туров лидирует Дзагнидзе (семь баллов), на втором месте расположилась шведка Пиа Крамлинг (6,5 балла).

В активе Гуниной, Горячкиной, Абдумалик и украинки Натальи Жуковой по шесть очков.

Ранее сообщалось, что Гунина и Екатерина Лагно после шести туров делят второе место на ЧМ по блицу.