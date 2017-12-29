Россиянки Гунина и Горячкина делят третье место после восьми туров ЧМ по блицу
Российские шахматистки Валентина Гунина и Александра Горячкина делят третье место после восьми туров чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.
Гунина проиграла представительнице Грузии Нане Дзагнидзе на 63-м ходу. Горячкина поделила очки с Жунсей Абдумалик из Казахстана.
После восьми туров лидирует Дзагнидзе (семь баллов), на втором месте расположилась шведка Пиа Крамлинг (6,5 балла).
В активе Гуниной, Горячкиной, Абдумалик и украинки Натальи Жуковой по шесть очков.
Ранее сообщалось, что Гунина и Екатерина Лагно после шести туров делят второе место на ЧМ по блицу.
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