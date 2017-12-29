Россиянки Гунина и Лагно делят второе место после шести туров ЧМ по блицу

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Российские шахматистки Валентина Гунина и Екатерина Лагно делят вторую строчку турнирной таблицы после шести туров чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

В активе россиянок по пять баллов. В последнем туре Гунина и Лагно переиграли Тувшинтугс Батчимег из Монголии и Белу Хотенашвили из Грузии соответственно.

Лидирует ещё одна грузинская шахматистка — Нана Джанидзе, переигравшая россиянку Дарью Войт.

Ранее сообщалось, что Войт лидирует после четырёх туров ЧМ по блицу.

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