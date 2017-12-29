Россиянки Гунина и Лагно делят второе место после шести туров ЧМ по блицу
Российские шахматистки Валентина Гунина и Екатерина Лагно делят вторую строчку турнирной таблицы после шести туров чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.
В активе россиянок по пять баллов. В последнем туре Гунина и Лагно переиграли Тувшинтугс Батчимег из Монголии и Белу Хотенашвили из Грузии соответственно.
Лидирует ещё одна грузинская шахматистка — Нана Джанидзе, переигравшая россиянку Дарью Войт.
Ранее сообщалось, что Войт лидирует после четырёх туров ЧМ по блицу.
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