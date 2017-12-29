Россиянка Войт лидирует после четырёх туров на ЧМ по блицу

Российская шахматистка Дарья Войт после четырёх туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

В последнем туре россиянка обыграла шахматистку из Грузии Лелу Явахишвили на 46-м ходу.

После четырёх туров на счету Войт четыре очка. На втором месте расположились китаянка Тан Жонги и Нана Джанидзе из Грузии (у обеих 3,5 балла).

На четвёртом и пятом местах расположились шахматистки из России Катерина Лагно и Александра Горячкина. В активе обеих 3,5 очка.

Ранее сообщалось, что россиянин Санан Сугиров лидирует после четырёх туров на ЧМ по блицу.