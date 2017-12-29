Стал известен состав сборной России на матч против Белоруссии МЧМ-2018 по хоккею

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Обнародован состав национальной команды России по хоккею на матч против сборной Белоруссии в рамках молодёжного чемпионата мира 2018 года в американском Баффало.

Об этом сообщается на официальной странице Федерации хоккея России (ФХР) в социальной сети Twitter.

Место в воротах российской сборной займёт Владислав Сухачёв. 

Первое звено нападения российской команды составят Михаил Мальцев, Андрей Алтыбармакян и Алексей Полодян.

Капитан сборной — защитник Егор Зайцев.

Матч группы в МЧМ-2018 Россия — Белоруссия пройдёт 29 декабря. Начало — в 20:00 мск.

Ранее известный в прошлом хоккеист, чемпион России в составе магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко призвал не жаловаться на плохую игру сборной на групповом этапе МЧМ.

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