Стал известен состав сборной России на матч против Белоруссии МЧМ-2018 по хоккею
Состав молодежной сборной России на матч МЧМ с Белоруссией. Он, кстати, начнется в 20:00 (Мск).— Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
Как и где смотреть:
📺 Матч ТВ
🖥 FHR.ru ▶ https://t.co/7VYaFZST1Kpic.twitter.com/9xTIQHWgy8
Об этом сообщается на официальной странице Федерации хоккея России (ФХР) в социальной сети Twitter.
Место в воротах российской сборной займёт Владислав Сухачёв.
Первое звено нападения российской команды составят Михаил Мальцев, Андрей Алтыбармакян и Алексей Полодян.
Капитан сборной — защитник Егор Зайцев.
Матч группы в МЧМ-2018 Россия — Белоруссия пройдёт 29 декабря. Начало — в 20:00 мск.
Ранее известный в прошлом хоккеист, чемпион России в составе магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко призвал не жаловаться на плохую игру сборной на групповом этапе МЧМ.