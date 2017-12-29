Стал известен состав сборной России на матч против Белоруссии МЧМ-2018 по хоккею

Обнародован состав национальной команды России по хоккею на матч против сборной Белоруссии в рамках молодёжного чемпионата мира 2018 года в американском Баффало.

Состав молодежной сборной России на матч МЧМ с Белоруссией. Он, кстати, начнется в 20:00 (Мск).



Как и где смотреть:

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🖥 FHR.ru ▶ https://t.co/7VYaFZST1Kpic.twitter.com/9xTIQHWgy8 — Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г. Об этом сообщается на официальной странице Федерации хоккея России (ФХР) в социальной сети Twitter. Место в воротах российской сборной займёт Владислав Сухачёв. Первое звено нападения российской команды составят Михаил Мальцев, Андрей Алтыбармакян и Алексей Полодян. Капитан сборной — защитник Егор Зайцев. Матч группы в МЧМ-2018 Россия — Белоруссия пройдёт 29 декабря. Начало — в 20:00 мск. Ранее известный в прошлом хоккеист, чемпион России в составе магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко призвал не жаловаться на плохую игру сборной на групповом этапе МЧМ.