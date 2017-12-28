Директор Дома болельщиков: ОИ-2018 посетят несколько тысяч россиян

Директор Дома болельщиков Олег Румянцев рассказал, сколько болельщиков из России планируют посетить зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Как сообщил Румянцев ТАСС, согласно оптимистичным оценкам билетных операторов, Олимпиаду-2018 посетят несколько тысяч российских болельщиков.

Он отметил, что не может сказать точной цифры, так как эти данные являются коммерческой информацией.

По его словам, на Игры планируют приехать не только москвичи, но и жители Дальнего Востока.

«С точки зрения транспортной доступности им попасть на Олимпиаду гораздо проще», — добавил Румянцев.

Ранее сообщалось, что в Доме болельщиков российских спортсменов, который будет организован во время ОИ-2018, будет разрешено использование символики страны.