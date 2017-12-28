Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был назван третьей звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В матче против клуба «Коламбус Блю Джекетс» Малкин забросил шайбу, отдал две результативные передачи и стал автором победного буллита команды.

Второй звездой дня назван канадский нападающий «Бостон Брюинз» Райли Нэш, набравший три очка (2 + 1) в матче против «Оттава Сенаторз».

Первой звездой признан чешский голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Ондржей Павелец, отразивший все 30 бросков в матче против «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что нападающий «Виннипег Джетс» Блэйк Уилер превзошёл клубный рекорд Ильи Ковальчука по числу результативных передач.