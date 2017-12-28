Хоккеист «Виннипега» Уилер превзошёл клубный рекорд Ковальчука по количеству результативных передач
Об этом сообщает The Score.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Эдмонтон Ойлерз» Уилер отдал свою 288 результативную передачу и помог своей команде одержать победу со счётом 4:3.
Предыдущий рекорд принадлежал российскому нападающему Илье Ковальчуку, выступавшему за клуб до его переезда в Виннипег. Тогда команда базировалась в Атланте и называлась «Атланта Трэшерс». Рекорд Ковальчука составлял 287 голевых передач.
31-летний Уилер выступает за «Виннипег» с 2011 года.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 24-й гол в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд».