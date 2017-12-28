Хоккеист «Виннипега» Уилер превзошёл клубный рекорд Ковальчука по количеству результативных передач

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» Блэйк Уилер стал новым рекордсменом команды по количеству результативных передач.

Об этом сообщает The Score.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Эдмонтон Ойлерз» Уилер отдал свою 288 результативную передачу и помог своей команде одержать победу со счётом 4:3.

Предыдущий рекорд принадлежал российскому нападающему Илье Ковальчуку, выступавшему за клуб до его переезда в Виннипег. Тогда команда базировалась в Атланте и называлась «Атланта Трэшерс». Рекорд Ковальчука составлял 287 голевых передач.

31-летний Уилер выступает за «Виннипег» с 2011 года.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 24-й гол в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд».