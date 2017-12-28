Экс-хоккеист «Тампа-Бэй» назначен на должность генерального менеджера «Адмирала»

Александр Селиванов стал новым генеральным менеджером владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал».

Как сообщается на официальном сайте клуба, Селиванов сменит на посту генменеджера Ильдара Мухометова, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Президент «Адмирала» Заирбек Юсупов отметил, что Селиванов хорошо знаком с клубом, так как входил в тренерский штаб команды на протяжении двух сезонов.

46-летний специалист в своё время выступал в качестве игрока за клубы Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс».

В России Селиванов защищал цвета московского «Спартака», магнитогорского «Металлурга» и санкт-петербургского СКА.

Ранее «Адмирал» объявил о назначении Андрея Разина на пост главного тренера клуба.