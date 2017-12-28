Экс-хоккеист «Тампа-Бэй» назначен на должность генерального менеджера «Адмирала»

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Александр Селиванов стал новым генеральным менеджером владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал».

Как сообщается на официальном сайте клуба, Селиванов сменит на посту генменеджера Ильдара Мухометова, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Президент «Адмирала» Заирбек Юсупов отметил, что Селиванов хорошо знаком с клубом, так как входил в тренерский штаб команды на протяжении двух сезонов.

46-летний специалист в своё время выступал в качестве игрока за клубы Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс».

В России Селиванов защищал цвета московского «Спартака», магнитогорского «Металлурга» и санкт-петербургского СКА.

Ранее «Адмирал» объявил о назначении Андрея Разина на пост главного тренера клуба.

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