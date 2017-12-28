«Милан» в дополнительное время обыграл «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Милан» одержал победу над «Интером» в четвертьфинале Кубка Италии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Основное время матча не выявило победителя.

На 23-й минуте игры арбитр отменил гол полузащитника «Интера» Ивана Перишича. Воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам судья определил, что хорватский футболист находился в офсайде.

В дополнительное время победу «Милану» принёс гол вышедшего на замену нападающего Патрика Кутроне.

В полуфинале «россонери» сыграют с римским «Лацио». Матчи состоятся 31 января и 28 февраля.

Ранее сообщалось, что «Лацио» стал первым полуфиналистом Кубка Италии по футболу.