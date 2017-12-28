«Милан» в дополнительное время обыграл «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии
«Милан» одержал победу над «Интером» в четвертьфинале Кубка Италии по футболу.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Основное время матча не выявило победителя.
На 23-й минуте игры арбитр отменил гол полузащитника «Интера» Ивана Перишича. Воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам судья определил, что хорватский футболист находился в офсайде.
В дополнительное время победу «Милану» принёс гол вышедшего на замену нападающего Патрика Кутроне.
В полуфинале «россонери» сыграют с римским «Лацио». Матчи состоятся 31 января и 28 февраля.
Ранее сообщалось, что «Лацио» стал первым полуфиналистом Кубка Италии по футболу.
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