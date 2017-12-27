«Лацио» стал первым полуфиналистом Кубка Италии по футболу

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Римский «Лацио» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в четвертьфинале Кубка Италии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Сенад Лулич.

Соперником «Лацио» за выход в финал турнира станет победитель пары «Милан» — «Интер». Первая полуфинальная игра состоится 31 января, ответная встреча пройдёт 28 февраля.

Ранее Дженнаро Гаттузо сравнил предстоящий матч «Милана» и «Интера» с финалом чемпионата мира.

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