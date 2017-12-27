В седьмом туре Карякин впервые сыграл вничью на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин первый раз сыграл вничью на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

В седьмой партии ЧМ он встречался с венгром Петером Леко и разошёлся миром.

В других партиях седьмого тура россиянин Ян Непомнящий победил соотечественника Павла Понкратова, Пётр Свидлер переиграл грузина Баадура Джобаву. Александр Грищук и Денис Хисматуллин не выявили победителя в очной встрече.

Ранее сообщалось, что Карякин выиграл четвёртую партию подряд на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.

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