Карякин выиграл четвёртую партию кряду на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии
Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал четвёртую подряд победу на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.
В партии шестого тура Карякин белыми фигурами обыграл представителя Индии Сантоша Гуджрати Видита.
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен чёрными фигурами переиграл армянина Сергея Мовсесяна.
По итогам первого игрового дня россиянин занимал 58-е место, имея в активе три победы и два поражения.
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