Карякин выиграл третью партию подряд на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал третью подряд победу на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

В партии пятого тура Карякин обыграл представителя США Акопяна Варужана.

По итогам первого игрового дня россиянин занимает 58-е место. В пяти проведённых партиях он одержал три победы и потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев занимает второе место по итогам первого соревновательного дня ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.