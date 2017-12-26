Карякин выиграл третью партию подряд на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии
Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал третью подряд победу на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.
В партии пятого тура Карякин обыграл представителя США Акопяна Варужана.
По итогам первого игрового дня россиянин занимает 58-е место. В пяти проведённых партиях он одержал три победы и потерпел два поражения.
Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев занимает второе место по итогам первого соревновательного дня ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.
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