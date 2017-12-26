Шахматист Федосеев — второй по итогам первого соревновательного дня ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

Россиянин Владимир Федосеев занимает второе место по итогам первого соревновательного дня на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.