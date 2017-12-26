Шахматист Федосеев — второй по итогам первого соревновательного дня ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

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Россиянин Владимир Федосеев занимает второе место по итогам первого соревновательного дня на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

В партии пятого тура Федосеев сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком, который по итогам первого соревновательного дня стал четвёртым. Третье место занимает Павел Панкратов, завершивший вничью партию с Петром Свидлером, расположившимся на седьмом месте.

Лидирует представитель Грузии Баадур Джобава, опережающий Федосеева по дополнительным показателям.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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