Шахматист Федосеев — второй по итогам первого соревновательного дня ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии
Россиянин Владимир Федосеев занимает второе место по итогам первого соревновательного дня на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.
В партии пятого тура Федосеев сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком, который по итогам первого соревновательного дня стал четвёртым. Третье место занимает Павел Панкратов, завершивший вничью партию с Петром Свидлером, расположившимся на седьмом месте.
Лидирует представитель Грузии Баадур Джобава, опережающий Федосеева по дополнительным показателям.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию турнира.
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