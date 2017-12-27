Мутко подал иск в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиады

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Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что подал исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении его от участия в Олимпиадах.

Мутко ранее говорил о намерении подать иск в суд.

5 декабря МОК принял решение пожизненно отстранить Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Ранее Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу.

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