Мутко подал иск в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиады

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что подал исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении его от участия в Олимпиадах.

Мутко ранее говорил о намерении подать иск в суд. 5 декабря МОК принял решение пожизненно отстранить Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Ранее Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу.