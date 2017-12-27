Футболист «Манчестер Юнайтед» Феллайни уйдёт из сборной Бельгии после ЧМ-2018

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруан Феллайни намерен завершить международную карьеру после чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«ЧМ-2018 станет моим последним крупным турниром в составе сборной Бельгии. Я играю за национальную команду уже 12 лет. Сегодня я один из старейших игроков сборной Бельгии», — цитирует Феллайни Humo.

Полузащитник в футболке сборной Бельгии провёл 80 матчей и забил 16 мячей.

Ранее чемпион мира 2010 года Хави Эрнандес рассказал, когда завершит карьеру футболиста.