Почётный член МОК Смирнов заявил о необходимости реформ в управлении российским спортом

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) и глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов прокомментировал то, что сборная России была лишена 37 медалей на двух последних Олимпийских играх.

«Вы только вдумайтесь: порой за целую Олимпиаду мы завоёвываем ненамного больше! А для сравнения: американцы за тот же период потеряли всего две медали. Эти цифры говорят о том, что у нас есть очень серьёзный повод задуматься, что происходит», — цитирует Смирнова «Спорт-Экспресс».

Глава НОАК также заявил о необходимости реформ в российской системе управления спортом.

«Наши спортсмены массово попадаются на допинге, наше национальное агентство не имеет признания Всемирного антидопингового агентства, мы вынуждены ехать на Олимпийские игры без флага и гимна. Если даже всё это не станет для нас знаком, что пора что-то менять в системе управления спортом, я даже не знаю, что ещё должно произойти, чтобы мы поняли: реформы необходимы!» — сказал Смирнов.

Ранее он выразил уверенность, что российские спортсмены смогут пройти под своим национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.