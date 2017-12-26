Глава НОАК Смирнов убеждён, что на церемонии закрытия Игр-2018 российские спортсмены пройдут под флагом России

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) и глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов выразил уверенность в том, что российские спортсмены смогут пройти под своим национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я убеждён, что так и произойдёт. Поверьте моему жизненному опыту: Международный олимпийский комитет (МОК) свои обещания всегда выполняет, а порой даже перевыполняет», — цитирует Смирнова «Спорт-Экспресс».

Он также вспомнил опыт Олимпийских игр 1992 года. На зимних ОИ в Альбервиле спортсмены выступали под олимпийским флагом, а на летних Играх в Барселоне в честь чемпионов исполнялись национальные гимны бывших советских республик, хотя ни одна из стран постсоветского пространства не была признана МОК.

Ранее Смирнов заявил, что принятое Олимпийским собранием решение допустить российских спортсменов до участия в ОИ-2018 под нейтральным флагом было правильным.