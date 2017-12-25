Почётный президент РФС: пока нет предпосылок, чтобы кардинально менять лимит на легионеров в РФПЛ
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение исполкома организации оставить без изменений лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
«Решение абсолютно справедливое и правильное. Сегодня ещё не созрели предпосылки, чтобы вносить какие-то кардинальные изменения. Лимит «6 + 5» себя оправдал в определённой степени. Много говорили на исполкоме не столько о количестве, сколько о качестве легионеров», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт».
25 декабря на заседании исполкома РФС было принято решение не изменять лимит на легионеров в РФПЛ.
Ранее врио главы РФС заявил, что организация будет искать понимания с клубами РФПЛ по вопросам лимита на легионеров.
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