Врио главы РФС: по вопросам лимита будем искать понимания с клубами РФПЛ
«По вопросам лимита будем искать понимания с клубами РФПЛ. Схема с 7—8 легионерами в заявке команды взята за основу, причём такой вариант предлагался и обсуждался уже не раз. Это не полная отмена лимита, как думают многие», — заявил Алаев.
Он отметил, что оставшиеся два сезона — достаточное время для того, чтобы подготовить всю систему к новой реформе.
«Мы заходим с двух сторон и не просто меняем количество, но и стремимся повысить качество легионеров, и не забываем о доморощенных игроках», — добавил врио главы РФС.
Ранее сообщалось, что РФС оставил без изменений лимит на легионеров в РФПЛ.