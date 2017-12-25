Врио главы РФС: по вопросам лимита будем искать понимания с клубами РФПЛ

Временно исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал решение исполкома организации оставить без изменений лимит на легионеров в Российской футбольной премьер лиге (РФПЛ).

«По вопросам лимита будем искать понимания с клубами РФПЛ. Схема с 7—8 легионерами в заявке команды взята за основу, причём такой вариант предлагался и обсуждался уже не раз. Это не полная отмена лимита, как думают многие», — заявил Алаев.

Он отметил, что оставшиеся два сезона — достаточное время для того, чтобы подготовить всю систему к новой реформе.

«Мы заходим с двух сторон и не просто меняем количество, но и стремимся повысить качество легионеров, и не забываем о доморощенных игроках», — добавил врио главы РФС.

Ранее сообщалось, что РФС оставил без изменений лимит на легионеров в РФПЛ.