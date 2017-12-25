Сорокин: Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС вынужденно
Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал решение Виталия Мутко приостановить свою деятельность в должности главы Российского футбольного союза (РФС).
«Понятно, что обстоятельства, в которых это решение было принято, достаточно форс-мажорные, решение в значительной степени вынужденное. К ним надо так и относиться. Влияние обстоятельств таково, что руководитель вынужден принимать такие меры», — заявил Сорокин.
По словам гендиректора, все слухи, что он может занять место Мутко, «ничем не подтверждены и ни на чём не основаны».
25 декабря стало известно, что Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС.
Ранее Мутко заявил, что подаст иск в Спортивный арбитражный суд.
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