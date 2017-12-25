Мэр Казани заявил, что город полностью готов к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что инфраструктура города, отели и стадион находятся в полной готовности к проведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Отели на 99% готовы, стадион готов, инфраструктура вокруг него готова, мы в полной боевой готовности благодаря международным спортивным событиям, которые проходили, и благодаря Кубку конфедераций», — приводит слова Метшина ТАСС.

Он отметил, что одним из важнейших мероприятий во время чемпионата станет фестиваль болельщиков.

«Любой житель Казани сможет ощутить себя болельщиком, придя сюда. Будет огромный экран, фастфуд, национальная выпечка, культурно-развлекательная программа. Большой променад, сквер со скамеечками, с малыми архитектурными формами. Это всё останется казанцам», — добавил мэр города.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы заплатят $32 млн за показ матчей ЧМ-2018 по футболу.