Итальянские журналисты устроили забастовку из-за прав на показ матчей ЧМ-2018

Журналисты итальянского телеканала Rai Sport объявили забастовку из-за прав на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает издание Tuttosport.

Отмечается, что телеканал покажет поединок Кубка Италии между «Ювентусом» и «Торино», запланированный на 3 января 2018 года, без комментариев, поскольку Rai Sport впервые в своей истории не получил прав на трансляцию матчей ЧМ.

Они были переданы конкурирующему холдингу Mediaset, который покажет все 64 матча российского чемпионата мира на своих бесплатных каналах.

Ранее аргентинский футболист выразил мнение, что сборная России по футболу достойно выступит на домашнем ЧМ.