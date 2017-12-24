Исполком РФС рассмотрит вопрос изменения лимита на легионеров в РФПЛ

На своём ближайшем заседании, которое состоится в понедельник, 25 декабря, исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос изменения лимита на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время клубы РФПЛ одновременно могут выпускать на поле не более шести иностранных футболистов. Вместе с тем комитет профессионального футбола РФС предлагает перейти на схему «10 + 15», которая будет ограничивать количество легионеров только в заявке команды.

Ранее сообщалось, что клубы РФПЛ были оштрафованы в общей сложности на 9,8 млн рублей в первой части сезона-2017/18.