Клубы РФПЛ были оштрафованы в общей сложности на 9,8 млн рублей в первой части сезона-2017/18

В первой части текущего сезона Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в общей сложности на 9,8 млн рублей за нарушения дисциплинарного регламента.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт контрольно-дисциплинарного комитета РФС за первую часть сезона-2017/18, оказавшийся в распоряжении агентства.

Отмечается, что в первой части сезона контрольно-дисциплинарный комитет РФС провёл 25 заседаний и принял 976 решений. По их результатам все российские футбольные клубы были оштрафованы суммарно на 16,34 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) изучает данные Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском футболе.