Овечкин занял 54-е место в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на 54-м месте в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN.

16 июля издание опубликовало список спортсменов с 75-го по 51-е место.

Также в рейтинг вошли футболисты Лука Модрич (55-е), Килиан Мбаппе (65-е), Андрес Иньеста (70-е), Хави (75-е), боец Джон Джонс (66-е) и боксёр Мэнни Пакьяо (71-е).

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Ранее новичок «Вашингтона» назвал Овечкина величайшим снайпером всех времён.