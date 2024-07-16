Овечкин занял 54-е место в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN
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16 июля издание опубликовало список спортсменов с 75-го по 51-е место.
Также в рейтинг вошли футболисты Лука Модрич (55-е), Килиан Мбаппе (65-е), Андрес Иньеста (70-е), Хави (75-е), боец Джон Джонс (66-е) и боксёр Мэнни Пакьяо (71-е).
Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Ранее новичок «Вашингтона» назвал Овечкина величайшим снайпером всех времён.