RT в Telegram
Подпишись

Овечкин занял 54-е место в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

Короткая ссылка
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на 54-м месте в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN.
Овечкин занял 54-е место в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN
  • Gettyimages.ru

16 июля издание опубликовало список спортсменов с 75-го по 51-е место.

Также в рейтинг вошли футболисты Лука Модрич (55-е), Килиан Мбаппе (65-е), Андрес Иньеста (70-е), Хави (75-е), боец Джон Джонс (66-е) и боксёр Мэнни Пакьяо (71-е).

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Ранее новичок «Вашингтона» назвал Овечкина величайшим снайпером всех времён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить