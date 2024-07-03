Новичок «Вашингтона» назвал Овечкина величайшим снайпером всех времён

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«Я буду рад привнести это в «Вашингтон» и играть с парнями, среди которых, как я уже говорил, есть, возможно, величайший снайпер всех времён и игроки, которые забили в прошлом много голов, и я думаю, что им немного не хватило в минувшем сезоне», — приводит слова Чикрана The Hockey News.

В регулярном чемпионате Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31 + 34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.

Ранее Фёдор Конюхов рассказал о своём отношении к Александру Овечкину.