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Царукян: в России образование лучше, чем в Америке

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Боец UFC Арман Царукян сравнил образование в Российской федерации и Соединённых Штатах Америки.
Царукян: в России образование лучше, чем в Америке
  • Gettyimages.ru

«В России образование лучше, чем в Америке. Они даже читать и писать грамотно не умеют», — сказал Царукян на HUSTLE SHOW.

Россиянин в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой Царукяна раздельным решением судей.

На счету 27-летнего бойца 22 победы и два поражения в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Царукяна дисквалифицировали на девять месяцев из-за инцидента с болельщиком.

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