Бойца UFC Царукяна дисквалифицировали на девять месяцев из-за инцидента с болельщиком

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) приняла решение дисквалифицировать на девять месяцев российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна из-за инцидента с болельщиком.

Как сообщает журналист Джон Морган в социальных сетях, спортсмен может сократить дисквалификацию до полугода, если выпустит видеоролик для кампании по борьбе с издевательствами. Также он должен будет выплатить штраф в размере $25 тыс.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

Тогда Царукян напал на зрителя во время выхода на бой. Спортсмен заявил, что тот показывал ему нецензурные жесты. Атлетическая комиссия штата Невада заблокировала более $30 тыс. гонорара Царукяна.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.