Бойца UFC Царукяна дисквалифицировали на девять месяцев из-за инцидента с болельщиком
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Как сообщает журналист Джон Морган в социальных сетях, спортсмен может сократить дисквалификацию до полугода, если выпустит видеоролик для кампании по борьбе с издевательствами. Также он должен будет выплатить штраф в размере $25 тыс.
Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.
Тогда Царукян напал на зрителя во время выхода на бой. Спортсмен заявил, что тот показывал ему нецензурные жесты. Атлетическая комиссия штата Невада заблокировала более $30 тыс. гонорара Царукяна.
Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.