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Энберт: с нетерпением жду прокатов Трусовой, она может занять лидирующие позиции в сборной

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Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт высказал мнение о возобновлении карьеры российской фигуристки Александры Трусовой.

«Я с нетерпением жду прокатов, чтобы увидеть, какие программы будут у Александры, если она будет выступать. Конечно, если у неё есть желание, мотивация и силы. Пять четверных в первые сезоны возобновления карьеры сложно представить, но какие-то лидирующие позиции в сборной — это возможно», — цитирует Энберта Metaratings.ru.

Как сообщил РИА Новости источник, спортсменка не планирует проводить полный соревновательный сезон.

14 июля Евгений Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру и выступить на контрольных прокатах. Позднее информацию подтвердила сама Александра.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Она не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Трусова восстановила четверной лутц.

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