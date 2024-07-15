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РИА Новости: Трусова восстановила четверной лутц

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Российская фигуристка Александра Трусова восстановила четверной лутц.
РИА Новости: Трусова восстановила четверной лутц
  • РИА Новости

Как сообщил РИА Новости источник, этот прыжок получается у спортсменки «достаточно стабильно».

Отмечается, что Трусова планирует вставлять в программу минимум два элемента ультра-си.

14 июля Евгений Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру и выступить на контрольных прокатах. Позднее информацию подтвердила сама Александра.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Ранее Александр Жулин прокомментировал возможное возвращение Трусовой.

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