RT в Telegram
Подпишись

Жулин: если на прокатах мы увидим возвращение прежней Трусовой, это будет круто

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал возможное возвращение серебряной призёрки Олимпийских игр Александры Трусовой.
Жулин: если на прокатах мы увидим возвращение прежней Трусовой, это будет круто
  • РИА Новости

«Давайте посмотрим, как выступит Александра на прокатах. Если мы увидим возвращение прежней Трусовой, то для всех, за исключением иностранцев, это будет здорово и круто», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

14 июля Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Ранее Трусова раскрыла подробности свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить