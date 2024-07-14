Жулин: если на прокатах мы увидим возвращение прежней Трусовой, это будет круто

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал возможное возвращение серебряной призёрки Олимпийских игр Александры Трусовой.

«Давайте посмотрим, как выступит Александра на прокатах. Если мы увидим возвращение прежней Трусовой, то для всех, за исключением иностранцев, это будет здорово и круто», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

14 июля Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Ранее Трусова раскрыла подробности свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым.