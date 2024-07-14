Жулин: если на прокатах мы увидим возвращение прежней Трусовой, это будет круто
- РИА Новости
«Давайте посмотрим, как выступит Александра на прокатах. Если мы увидим возвращение прежней Трусовой, то для всех, за исключением иностранцев, это будет здорово и круто», — цитирует Жулина «Матч ТВ».
14 июля Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру.
Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.
Ранее Трусова раскрыла подробности свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым.