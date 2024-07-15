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Жирков: сборной нужен тренер, который не совмещал бы пост с работой в клубе

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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказал мнение, что главный тренер национальной команды не должен совмещать пост с работой в клубе.
Жирков: сборной нужен тренер, который не совмещал бы пост с работой в клубе
  • РИА Новости

«Если руководство ему доверяет, то почему бы и на большой срок не продлить. Видимо, хорошо работает, я не знаю, что внутри команды, но пока идут без поражений. Если посмотреть на нашу практику, когда были совмещения, то это, конечно, мешает. Наверное, для сборной это тяжеловато, нужен отдельный тренер», — цитирует Жиркова РИА Новости.

28 июня стало известно, что специалист продлил соглашение с РФС до 2028 года.

Напомним, что Карпин возглавляет главную команду страны с 2021 года. Также он тренирует клуб «Ростов».

Ранее Черышев выступил против совмещения постов в сборной и клубе из-за предвзятости тренеров.

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