Дмитрий Черышев выступил против совмещения постов в сборной и клубе из-за предвзятости тренеров

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) продлить контракт с наставником национальной команды Валерием Карпиным.

«Считаю, совмещение двух постов неправильно. Когда я играл за «Динамо», такая же ситуация была со «Спартаком», Романцев брал только тех игроков, которые подходят под его систему, а у других ребят было меньше шансов. Здесь то же самое», — цитирует Черышева «Матч ТВ».

Сегодня стало известно, что специалист продлил соглашение с РФС до 2028 года.

Напомним, что Карпин возглавляет главную команду страны с 2021-го. Также он тренирует клуб «Ростов».

Ранее стало известно, как Карпин отреагировал на продление контракта с РФС.