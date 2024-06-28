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Карпин: надеюсь, что в этом цикле сборной России предстоят не только товарищеские матчи

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на продление контракта с Российским футбольным союзом (РФС).
Карпин: надеюсь, что в этом цикле сборной России предстоят не только товарищеские матчи
  • globallookpress.com
  • © Belkin Aleksey/news.ru

«Благодарен руководству РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны. Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах», — цитирует Карпина сайт РФС.

Сегодня стало известно, что специалист продлил соглашение с РФС до 2028 года.

Напомним, что Карпин возглавляет главную команду страны с 2021-го. Также он тренирует клуб «Ростов».

Ранее Карпин сообщил, что не болеет ни за одну команду на чемпионате Европы.

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