Царукян — о поединке с Махачевым: у меня совсем другой план на этот бой

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал возможный поединок с чемпионом Исламом Махачевым.

«Любого бойца можно перевести и удержать. Волкановски тоже его уронил и держал в гарде, забивал. Ислам был в таких позициях, с ним тоже можно так работать. Но у меня совсем другой план на этот бой», — цитирует Царукяна Sport24.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. 25 июня стало известно, что Царукян дисквалифицирован на девять месяцев из-за инцидента с болельщиком. Он напал на зрителя во время выхода на бой с бразильцем.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.