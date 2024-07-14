RT в Telegram
Подпишись

Царукян — о поединке с Махачевым: у меня совсем другой план на этот бой

Короткая ссылка
Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал возможный поединок с чемпионом Исламом Махачевым.
Царукян — о поединке с Махачевым: у меня совсем другой план на этот бой
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Любого бойца можно перевести и удержать. Волкановски тоже его уронил и держал в гарде, забивал. Ислам был в таких позициях, с ним тоже можно так работать. Но у меня совсем другой план на этот бой», — цитирует Царукяна Sport24.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. 25 июня стало известно, что Царукян дисквалифицирован на девять месяцев из-за инцидента с болельщиком. Он напал на зрителя во время выхода на бой с бразильцем.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить