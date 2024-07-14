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Мостовой оценил дебют Глушенкова за «Зенит»

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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о дебюте форварда «Зенита» Максима Глушенкова.
Мостовой оценил дебют Глушенкова за «Зенит»
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

«Мне нравилась игра Глушенкова, когда он ещё играл в «Крыльях Советов». Было видно, что парень талантливый. Удивлён, что сейчас восхваляют Глушенкова, потому что он заявил о себе гораздо раньше. Когда ты играешь рядом с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Дугласом, начинаешь раскрываться по-другому», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В конце июня «Зенит» объявил о трансфере Глушенкова. Игрок подписал контракт с клубом по схеме «4 + 1».

В первом же официальном матче за команду он оформил дубль.

Ранее Глушенков обратился к хейтерам после своего перехода.

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