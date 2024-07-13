Глушенков — критикам: уважаемые клоуны, в «Зените» всё хорошо

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков обратился к хейтерам после своего перехода.

«Уважаемые клоуны, в «Зените» всё хорошо», – сказал Глушенков в видео.

В конце июня «Зенит» объявил о трансфере Глушенкова. Игрок подписал контракт с клубом по схеме «4 + 1».

В прошедшем сезоне 24-летний футболист сыграл за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 результативную передачу.

Ранее нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался об уходе полузащитников Максима Глушенкова и Антона Миранчука.