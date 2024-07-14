Энберт считает, что возобновление карьеры Трусовой повысит конкуренцию в сборной России

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт прокомментировал информацию о возобновлении карьеры фигуристки Александры Трусовой.

«Очень рад, что Александра решила возобновить профессиональную карьеру. Она покажет нам спортивные программы, на них всегда приятно и интересно смотреть. Очень рад, что она будет участвовать в соревнованиях. Это повысит конкуренцию в нашей сборной», — цитирует Энберта «Спорт-Экспресс».

4 июля появилась информация о том, что Трусова выступит на контрольных прокатах сборной России. Окончательное решение по поводу выступления фигуристки на контрольных прокатах и соревнованиях будет принято после летней подготовки.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Ранее Плющенко заявил, что Трусова приняла решение возобновить карьеру.