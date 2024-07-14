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Плющенко заявил, что Трусова приняла решение возобновить карьеру

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что Александра Трусова решила возобновить карьеру.
Плющенко заявил, что Трусова приняла решение возобновить карьеру
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У нас в Санкт‑Петербурге будут контрольные прокаты. Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем. Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

4 июля появилась информация о том, что Трусова выступит на контрольных прокатах сборной России. Окончательное решение по поводу выступления фигуристки на контрольных прокатах и соревнованиях будет принято после летней подготовки.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Ранее Трусова раскрыла подробности свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым.

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