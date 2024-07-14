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Степанова: сейчас главный хранитель олимпийского духа — не Бах, а Уайт из UFC

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Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что гендиректор UFC Дана Уайт является «хранителем олимпийского духа» благодаря своей позиции.
Степанова: сейчас главный хранитель олимпийского духа — не Бах, а Уайт из UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Сейчас главный хранитель олимпийского духа — не Томас Бах, а Дана Уайт из UFC! Потому что он прямо говорит: мне по фигу, какие у вас политические взгляды и откуда вы, — выходите и соревнуйтесь без ограничений!» — написала Степанова.

Она заявила, что есть и противоположная категория людей на Западе: «Не нравятся чьи‑то убеждения? Убрать, захейтить, запретить — если не поможет, то попробовать расстрелять. И нет, я не ставлю на одну доску психа, который в Трампа стрелял, и главу норвежских лыж Туве Мо Дюрхауг, которая изо всех сил бьётся, чтобы российских атлетов на международную арену не пустили. Но общее у них есть — нетерпимость, фанатичность в ущерб полезности».

14 июля на экс-президента США Дональда Трамп было совершено покушение. Политик сообщил, что был ранен в ухо и потерял много крови. При стрельбе погиб один из участников митинга, ещё двое получили критические ранения.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Уайт прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

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