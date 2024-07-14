Уайт — о покушении на Трампа: он самый несгибаемый американский мужик в мире
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- © Chris Unger
«Тошнит от потрясения. Молюсь, чтобы президент Трамп был на сто процентов здоров. Это изображение идеально отражает именно того человека, каким я его знаю. Он самый жёсткий, несгибаемый американский мужик в мире», — написал Уайт в соцсетях.
Покушение произошло во время выступления Трампа в Пенсильвании. Политик сообщил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
При стрельбе погиб один из зрителей, ещё двое получили критические ранения.
Ранее Макгрегор поддержал Трампа после покушения на митинге.