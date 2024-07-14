Уайт — о покушении на Трампа: он самый несгибаемый американский мужик в мире

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

«Тошнит от потрясения. Молюсь, чтобы президент Трамп был на сто процентов здоров. Это изображение идеально отражает именно того человека, каким я его знаю. Он самый жёсткий, несгибаемый американский мужик в мире», — написал Уайт в соцсетях.

Покушение произошло во время выступления Трампа в Пенсильвании. Политик сообщил, что был ранен в ухо и потерял много крови.

При стрельбе погиб один из зрителей, ещё двое получили критические ранения.

Ранее Макгрегор поддержал Трампа после покушения на митинге.