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Уайт — о покушении на Трампа: он самый несгибаемый американский мужик в мире

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Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
Уайт — о покушении на Трампа: он самый несгибаемый американский мужик в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Тошнит от потрясения. Молюсь, чтобы президент Трамп был на сто процентов здоров. Это изображение идеально отражает именно того человека, каким я его знаю. Он самый жёсткий, несгибаемый американский мужик в мире», — написал Уайт в соцсетях.

Покушение произошло во время выступления Трампа в Пенсильвании. Политик сообщил, что был ранен в ухо и потерял много крови.

При стрельбе погиб один из зрителей, ещё двое получили критические ранения.

Ранее Макгрегор поддержал Трампа после покушения на митинге.

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