Макгрегор поддержал Трампа после покушения на митинге

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

«78-летний мультимиллиардер, который должен сидеть на яхте, проходить оздоровительные курсы на полях для гольфа. Но это не так. Он находится в Пенсильвании и выплёвывает пули. Борется за любовь своей страны. Боже, храни Дональда и благослови Америку», — написал Макгрегор в соцсетях.

Покушение произошло во время выступления Трампа в Пенсильвании. Политик сообщил, что был ранен в ухо и потерял много крови.

При стрельбе погиб один из зрителей, ещё двое получили критические ранения.

Ранее Макгрегор намекнул на скорое возвращение в октагон.