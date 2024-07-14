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Макгрегор поддержал Трампа после покушения на митинге

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
Макгрегор поддержал Трампа после покушения на митинге
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Spicer

«78-летний мультимиллиардер, который должен сидеть на яхте, проходить оздоровительные курсы на полях для гольфа. Но это не так. Он находится в Пенсильвании и выплёвывает пули. Борется за любовь своей страны. Боже, храни Дональда и благослови Америку», — написал Макгрегор в соцсетях.

Покушение произошло во время выступления Трампа в Пенсильвании. Политик сообщил, что был ранен в ухо и потерял много крови.

При стрельбе погиб один из зрителей, ещё двое получили критические ранения.

Ранее Макгрегор намекнул на скорое возвращение в октагон.

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