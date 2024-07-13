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Вайцеховская: сюром я воспринимаю всё то, что происходит в борьбе сейчас

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала новость о том, что борец Шамиль Мамедов отказался от выступления на Олимпиаде в Париже.
Вайцеховская: сюром я воспринимаю всё то, что происходит в борьбе сейчас
  • AP
  • © Anadolu

«24 года назад в Сиднее на борцовский финал подтянулись абсолютно все российские политические вип-персоны, жаждущие почувствовать себя причастными к четвёртой олимпийской победе Александра Карелина. Тем, кто был «в теме», уже по ходу схватки было очевидно, что всё идёт совсем не так, как хотелось бы, поэтому в расположении команды висела гробовая тишина. Но туристическая вип-тусовка на трибуне, вообще не допускающая варианта, что Карелин способен проиграть, веселилась вовсю. В какой-то момент народ по отмашке поднял флажки, из которых по замыслу должна была складываться аббревиатура RUS, но в пылу боления люди эти флажки перепутали. И получилось SUR.

Таким же сюром я воспринимаю всё то, что происходит в борьбе сейчас. Слова президента федерации о том, что своих олимпийцев надо поддерживать всеми силами, и почти тут же, спустя считаные дни, фраза в адрес Шамиля Мамедова: «Если (участие в Олимпиаде) окончательно подтвердится, получается, что решение команды для него веса не имеет».

Коллективные решения, как и письма, — вообще достаточно сомнительная по своей сути вещь, но я даже не об этом сейчас. Не припомню, когда известие о внезапно случившейся у спортсмена травме вызывало бы настолько неприятное послевкусие», — написала Вайцеховская.

На сайте Международного олимпийского комитета говорилось, что Мамедов был единственный российским борцом, который принял приглашение на Олимпиаду.

13 июля в Федерации спортивной борьбы России сообщили, что Шамиль отказался от участия из-за рецидива травмы.

Ранее Тарасова назвала искренним решение борца Мамедова отказаться от участия в Олимпиаде.

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